شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: القبض على 7 أشخاص اقتحموا حلبة «سيلفرستون» والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - اعتقلت الشرطة البريطانية سبعة أشخاص عقب اقتحامهم لمضمار سيلفرستون مع بداية سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، اليوم الأحد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن سيارة جوانيو جو، سائق ألفا روميو، انقلبت رأسا على عقب قبل أن تصطدم بحاجز الإطارات ثم السياج في حادث كبير مع بداية السباق.

وبعد رفع الاعلام الحمراء توجهت السيارات لمراكز الصيانة، واقتحم المتظاهرون المضمار، قبل أن يجلسوا على الأرض.

وقامت عناصر الشرطة بإبعاد المتظاهرين مع قيام السائقين بزيادة سرعتهم.

وأكدت شرطة نورثهامبتونشاير في وقت لاحق قيامها بسلسلة من الاعتقالات.

وقال توم تومسون المسؤول عن تأمين الحدث :" أنا حزين للغاية لأن تلك المجموعة من الناس تجاهلت تحذيراتنا قبل السباق، واتذوا القرار الخطير بالدخول إلى المضمار".

وأضاف " لقد عملنا على تسهيل إقامة حدث سلمي على المضمار ولكن بدلا من ذلك اختاروا وضع حياتهم والسائقين والمراقبين والمتطوعين في خطر. من المحزن للغاية أن يتخذ أي شخص قرار مثل هذا ويفعله".

وأكد :" لحسن الحظ كانت لدينا خطط جاهزة لمثل هذا الاحتمال وسرعان ما تم إبعاد هذه المجموعة وإلقاء القبض عليهم من قبل ضباطنا".