تحذير لمستخدمي آيفون من خطأ قاتل للبطارية

نيويورك: تم تحذير مستخدمي هواتف آيفون من ارتكاب خطأ شائع في الشحن يؤدي إلى تدمير بطارية الهاتف ببطء.

ويمكن بسهولة ارتكاب هذا الخطأ من قبل أي مستخدم غير صبور. ويقول الخبراء إن استخدام الهاتف أثناء الشحن أمر سيء، وقد يكون من المغري جدًا استخدام هاتفك أثناء توصيله بالشاحن، لكن هذا قد يكون ضاراً للغاية بالنسبة للبطارية.

وتم الإبلاغ عن وجود أدلة دامغة تظهر أن استخدام جهاز آي فون أثناء الشحن لا يمكن أن يقلل من عمره فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل دورة الشحن أيضًا. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت تستخدم هاتفك لتشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، وكلاهما يعتبر من المهام كثيفة الاستخدام للمعالج.

ويمكن أن تزيد هذه الأنواع من الإجراءات من الضغط على بطارية آي فون الخاصة بك لأنها تقوم بشحن وتفريغ جهازك في نفس الوقت.

كيف تتجنب هذا؟

قد تكون محاولة تجنب استخدام جهاز آي فون الخاص بك أثناء شحنه مهمة صعبة بعض الشيء، ومع ذلك، يوصى بشحن الهاتف في الفترات التي تقل احتمالية احتياجك إليه.

وقد تعتقد أن ترك هاتفك قيد الشحن أثناء النوم هو الحل، ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا أيضًا ضارًا جدًا لأن كل جهاز آي فون يحتوي على بطارية ليثيوم أيون تتحلل بمرور الوقت، وهذا يعني أنه بمرور الوقت، ستتحمل البطارية شحنًا أقل مقارنةً بالوقت الذي كانت فيه جديدة.

وفي الواقع، فإن الاحتفاظ بالبطارية مشحونة بنسبة 100٪ ليس أمراً ديداً، حيث يمكن أن يؤدي إلى تسريع عملية التدهور، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

كيف تشحن هاتفك أثناء النوم؟

لحسن الحظ يحتوي جهاز آي فون على ميزة مضمنة يمكن تشغيلها أو إيقاف تشغيلها للمساعدة في تعزيز صحة البطارية أثناء غفوتك. وتم إنشاء شحن البطارية المحسن في محاولة لإطالة عمر جهاز آي فون. وهذا يعني أنه يمكنك الحد من تآكل بطاريتك عن طريق تقليل الوقت الذي يقضيه الهاتف مشحونًا بالكامل، مما يعني في النهاية أن بطاريتك ستستمر لفترة أطول. لتغيير روتين الشحن: انتقل إلى الإعدادات> البطارية> صحة البطارية> شحن البطارية المحسن.