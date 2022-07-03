شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز الشناوى فى "صالون التنسيقية": النقل البحرى قادر على دفع الاقتصاد للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد العزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري، إن النقل البحري قادر على دفع اقتصاد الدولة المصرية للأمام لتكون فى مصاف الدول المتقدمة.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحري .. بين الواقع والمأمول 2022"؛ للحديث حول قطاع النقل البحري، والأهمية الاقتصادية للنقل البحري ، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

ونوه عبد العزيز الشناوي، إلى أن الدولة المصرية تمتلك 3000 كيلو متر سواحل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس، والتي تعد ضمن أهم المعابر المائية في العالم، كما نمتلك 205 صيف بحري متوزعين على 54 ميناء من ضمنهم 15 ميناء تجاري.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي أن القيادة السياسية تولي اهتماما متزايدا بملف النقل البحري، وهذا أمر يدعو للفخر، حيث إن هذا الملف قادر على أن يكون قاطرة الاقتصاد القومي المصري في السنوات القادمة .

ولفت الشناوي، إلي أن العالم أجمع أصبح يتجه نحو الاقتصاد الأزرق، والذي يعتمد على البحار والمحيطات، وأن أهم النشاطات ضمن هذا الملف هو نشاط النقل البحري ، وهو ما يستدعي الاهتمام به .

وطالب الباحث في شؤون النقل البحري بوزارة مختصة للنقل البحري تعظم من موارده باعتباره مصدرا قويا للدخل القومي، مع ضرورة الإسراع في توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري، مما سيساهم في حل أغلب مشاكل البحارة المصريين الذين يعانون من عدم توقيع مصر على تلك الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2006 أي من 16 عاما.

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

شارك في الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.