شكرا لقرائتكم خبر عن جمال السعيد بصالون التنسيقية: نحتاج تحرير خدمات النقل البحرى وإشراك القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الموانئ البحرية تعتبر من أهم دعائم البنية الاقتصادية لأى دولة، وأنها تمثل أصول استراتيجية هامة بالنسية للدولة المصرية.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "قطاع النقل البحرى.. بين الواقع والمأمول 2022" للحديث حول قطاع النقل البحرى، والأهمية الاقتصادية للنقل البحرى، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومى المصري.

وأشار السعيد إلى أنه من هذا المنطلق قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف وزير النقل كامل الوزير، بتولى مهمة تطوير منظومة الموانئ فى مصر، موضحا أن هذا التكليف فى غاية الأهمية وتلبى فيه الوزارة بلاءً حسناً حتى الآن.

وأكد الدكتور جمال السعيد، أن اقتحام هذا الملف والعمل على تطويره هو أمر طال انتظاره، وأن التنسيق بين الجهات المتداخلة والمتعلقة به، هو أمر يتطلب النظر فيه، مطالبا بتحرير القطاع محتاج تحريره بشكل أكبر للاستفادة منه، وخاصة الخدمات المقدمة، وإشراك القطاع الخاص فى هذه المنظومة بشكل أكبر.

ولفت عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أننا فى حاجة إلى تسويق الخدمات فى الموانئ بشكل أكبر وهو ما يحتاج حرية أكبر فى الحركة، لذلك تحرير هذا القطاع أمر فى غاية الأهمية ولكن دون المساس بملكية الدولة للبنية الأساسية الخاصة بالموانئ.

ونوه عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أنه على الرغم من التطور الكبير فى البنية التشريعية فى قطاع النقل، بالإضافة إلى وجود مصر فى موقع استراتيجى هام، إلا أنه لا زال مشاركتنا فى التجارة الدولية لا تتعدى 7. % من حجم التجارة الدولية، وهذا الرقم متواضع للغاية بالنظر لنما تمتلكه مصر من مزايا متعددة.

واختتم :"الرئيس السيسى وجه بضرورة الاستمرار فى متابعة تطوير هذا الملف وذلك من منطلق ما يمثله من أهمية قصوى، حيث يعد مورد هام للعملة الصعبة وزيادة تزفير فرص عمل للتشغيل".

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحرى المصرى والأهمية الاقتصادية للنقل البحرى، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومى المصري.

شارك فى الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعبد العزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث فى شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.