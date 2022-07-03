شكرا لقرائتكم خبر عن عميد النقل البحرى بالأكاديمية العربية: نحن بحاجة لآليات واضحة لجذب المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن إعجابه وتقديره لمجهودات وزارة النقل بناء على توجيهات الرئيس السيسى، مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر توجد خطة استراتيجية متكاملة وطنية.

وأضاف السايح خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، أنه على مدار تاريخ النقل البحرى فى مصر كنا نعانى من أنه لدينا خطط طموحة للتطوير ولكن فى بعض الأحيان منفصلة ومنعزلة باجتهادات شخصية، والمحصلة النهائية لم تكن لصالح الدولة، ولكن فى العهد الحالى وبناء على توجيهات الرئيس السيسى لدينا خطة استراتيجية متكاملة لتطوير الموانى المصرية بمنظومة النقل البحرى والمناطق اللوجستية من أجل الوصول إلى خدمة للنقل البحرى لتقديمها لجميع المتعاملين مع هذه المنظومة".

ولفت السايح إلى أنه لدينا الكثير من المقومات، وبنية أساسية متوفرة ولدينا بنية فوقية تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات وأتصور ان وزارة النقل تسير فى ذلك ولدينا رؤية واضحة وكاملة تتناسب مع قدراتنا فى استخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى سياسات وآليات واضحة لجذب المستثمرين والخطوط الملاحية وأصحاب البضائع والمتعاملين فى المنظومة اللوجستية لتنمية هذه القطاعات الخاصة الذى يضخ فيها استثمارات، مؤكدا أن منظومة النقل البحرى تصب بشكل مباشر فى إجمالى الناتج القومى للدولة هناك دول كاملة مبنية على ذلك.

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحرى المصرى والأهمية الاقتصادية للنقل البحرى، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومى المصري.

شارك فى الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعبد العزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث فى شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.