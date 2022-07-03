شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: افتتاح محطة عدلى منصور سيحدث نقلة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قطاع النقل بافتتاح محطة عدلى منصور، مضيفا: "المحطة ستحدث نقلة فى مصر، انتقلنا ناحية النقل الأخضر الذى يهيئنا أن نحقق التنمية المستدامة 2030".

وأضاف القط خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، أنه يجب أن تكون للبنية التحتية للموانئ خطة طموحة، مشيرا إلى أنه فى لجنة السياحة تحدثوا مع المعنين بالأمر عن ميناء سفاجا الذى يصنف أنه تجارى وله أرصفة تجارية ولكنه يعامل معاملة ميناء سياحى.

وأشار محمود القط إلى أن ميناء سفاجا بحاجة إلى تطويره من حيث الأرصفة والخدمات اللوجستية، وبشأن ميناء القصير، لفت إلى أنه اقترح أن يكون محطة ارتكازية لوجستية، وأنه بالفعل تعمل وزارة النقل على ذلك.

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحرى المصرى والأهمية الاقتصادية للنقل البحرى، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومى المصري.

شارك فى الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعبد العزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث فى شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.