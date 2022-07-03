شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" تطالب بجدول زمني للانتهاء من طريق "حلوان ـ الكريمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال إجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة، منها المقدم من النائب نادر الخبيرى والنائب أحمد سعد نويصر بخصوص طريق 21، ومناقشة نتائج تفقد اللجنة الخاصة لطريقي حلوان / الكريمات (21)، وأسيوط الزراعي من المنيب إلى العياط للتعرف على أسباب تعطل بدء أعمال التطوير وتحديد القطاعات التي يمكن البدء في تنفيذ أعمال بها في الطريقين.

وطالب النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، بضرورة الإسراع في الانتهاء منه.. فيما طالب النائب أحمد سعد نويصر بضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من التنفيذ.

وقال النائب وحيد قرقر الذي ترأس الاجتماع في حضور ممثلين عن الهيئة العامة للطرق والكبارى ورئيس مركز ومدينة بلقاس محاسب محمد عبد الباقى وعدد من الوزارات المعنية، منذ توسعة طريق رافد جمصة، ونزيف الدم بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه سبق وطالب أكثر من مرة بضرورة مراجعة "اليوتيرنات" والمطبات الضوئية أمام القرى بمركز طلخا وبلقاس والستاموني.

وشدد النائب، على ضرورة إنارة الطريق وعمل بعض كباري المشاة أمام بعض القرى، إلا أنه لم يتم إنجاز أي شيء على أرض الواقع.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تنفيذ أي تعديلات في الطرق من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين وتحقيق سلامتهم.

من جانبها أكدت المهندسة سلوى صالح، رئيس الإدارة المركزية لشرق الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري، أنه سيتم عمل خطة للتنفيذ، والاستجابة لكافة المطالب للحفاظ على حياة المواطنين.

وأعلنت المهندسة سلوى صالح، أن نتيجة الزيارة الميدانية التي تمت منذ أسبوعين لتفقد الطريق، بحضور المهندس حسام بدر الدين رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكبارى وبحضور النائب وحيد قرقر والنائب السيد خضر ورؤساء مركزى بلقاس وطلخا، جاءت بالموافقة على خطة التطوير والإجراءات الاحترازية للطريق، بإنشاء 3 أنفاق لتأمين المواطنين، وتطوير اليوتيرنات مع الإضاءة وعمل المطبات الصناعية وغلق الفتحات غير الشرعية.

وطالب وحيد قرقر، بإخطار اللجنة حتى يوم الثلاثاء المقبل بخطة التنفيذ، لافتا إلى أنه سبق وعقد اجتماع في هذا الشأن، وتم التوافق على إعادة تخطيط اليوتيرنات، لأن وجودها الحالي غير آمن، فضلا عن تحويل المنحنى قبل مدينة جمصة لبوابة تحصيل رسوم.

وأبدى أعضاء لجنة النقل المشاركين في الاجتماع تضامنهم مع هذه المطالب، لاسيما وأنها تستهدف الحفاظ على المواطنين، وحماية حياتهم من الخطر.

وأكد وحيد قرقر، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بنقلة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات، إلا أن هناك إشكاليات لدى بعض التنفيذيين.