شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": حياة كريمة ساهمت فى تطوير الأنشطة الزراعية والمائية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، ملاحظات الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح ومدينة سيوة، وجاء أبرز الملاحظات عدم موافقة هيئة المجتمعات الجديدة على السماح بإنشاء واستكمال البنية التحتية الزراعية لإنشاء خزانات لحصاد الأمطار وإقامة السدود بحجة إنها مناطق سياحية.

وعدم استكمال إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بالمحافظة، عدم إصدار تراخيص جديدة لمراكب الصيد فى محافظة مطروح بالرغم من طول الساحل المائى (450) كيلو، وعدم إنشاء ميناء صيد مجهز وورش صيانة لاستقبال مراكب الصيد وقصر ذلك على ميناء مطروح الشرقى فقط مما يستوجب إنشاء مينائين بالضبعة والسلوم لخدمة قطاع الثروة السمكية.

وجاء ضمن الملاحظات، حاجة محافظة مطروح لإنشاء مبنى إدارى خاص بالثروة السمكية، مع ضرورة دعم مشروع المفرخات السمكية لإنتاج وتفريخ أسماك البلطى النيلى تحت الظروف الصحراوية بمركز بحوث الصحراء لضمان استمرارية المشروع، عدم تنفيذ مشروعات الاستزراع السمكى للإستفادة من مياه الصرف الزراعى بواحة سيوه، وعدم توافر الأطباء البيطريين والعمالة الفنية والتحصينات والأدوية بمديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكدت اللجنة دور المبادرة الرئاسية لحياة كريمة فى تطوير الأنشطة الزراعية والمائية فى محافظة مطروح، وعجز المنتفعين بمساكن المشروعات الزراعية الممولة من منظمة الأغذية والزراعة عن سداد قيمة القرض المستخدم فى بناء مساكنهم للتوطين بمناطق تنفيذ مشروعات المنظمة.

ومن ضمن ملاحظات اللجنة أيضا، عدم إصدار عقود تمليك لحائزى أراضى –مزارع الشباب- مما يهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، وتخصيص محافظة مطروح مساحة من الأرض لإنشاء محطة ميكنة زراعية لتوفير الآلات والمعدات (البدارات) اللازمة لخدمة الزراع.

ومن ضمن ملاحظات اللجنة، مخالفة بعض الجمعيات التعاونية الزراعية لمهام عملها من توفير المبيدات والأسمدة مما يحمل الزراع بأعباء مالية ويهدر مقومات الإنتاج الزراعى بالمحافظة، والحاجة إلى تقنين تداول المبيدات المستخدمة للزراعات المختلفة بما يحافظ على الإنتاج الزراعى والصحة العامة، وحاجة المحافظة إلى ضخ استثمارات لإنشاء مصانع لتجفيف التين، والمطالبة بتخصيص بعض أراضى الدلتا الجديدة لأبناء محافظة مطروح من الخريجين.

وعقب الدكتور مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح موضحًا إدراج مشروع بحثى لمركز التنمية المستدامة لزراعة محصول البانيكم كمحصول علف يستخدم للتغلب على نقص المياه وإنخفاض مساحات المراعى بمحافظة مطروح، فضلاً عن إستهداف زراعة 50 ألف فدان بمحصول علف البانيكم، معلنا الحصول على موافقة وزير الزراعة لتوفير بدائل للأعلاف بنصف الثمن لخلطها مع الأعلاف الجافة لسد الفجوة فى محاصيل العلف.