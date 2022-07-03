شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير النقل تشكر التنسيقية على إلقاء الضوء على ملف قطاع النقل البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إلقاء الضوء على ملف مهم وهو قطاع النقل البحرى، مضيفا أن الموانئ البحرية فى مصر تمتد على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأضافت هدى عطية خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، أن منظومة النقل البحرى تتكون من 3 محاور، المحور الرئيسى لها هى الموانئ البحرية التجارية لأنها هى مقدم الخدمة التى يرتبط بها كافة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى.

وأردفت هدى عطية: "وزارة النقل عملت على تطوير منظومة النقل البحرى أجمع بناء على توجيهات الرئيس السيسى، لكى اخدم التجارة العالمية لابد أن يكون لدى بنية أساسية وبنية فوقية ومنظومة خدمات كلها قادرة على جذب التجارة العالمية، استعنا بخبرات كثيرة ومدخلات كثيرة سواء من مكاتب خبرة ودرسنا الأوضاع فى الموانئ العالمية لتطوير الموانى البحرية".

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحرى، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحرى المصرى والأهمية الاقتصادية للنقل البحرى، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومى المصري.

شارك فى الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحرى، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وعبد العزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث فى شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.