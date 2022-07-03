تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

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سلوفيانسك الأوكرانية هدف جديد لروسيا
أكد العديد من الجنود الأوكرانيين، أن سماعهم لدوي الانفجارات المدفعية على مدينة سلوفيانسك كان متوقعا، خاصة بعد أن قال وزير الدفاع...
رفض فلسطيني للزحف الإسرائيلي
ظهرت مخاوف من خطورة دعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست، المتواصلة لضم المستوطنات للاحتلال في الضفة الغربية، وفرض...
Yemen Mobile تضخ المليارات للحوثيين
لطالما اعتبر قطاع الاتصالات عصبًا مهمًا لميليشيا الحوثي، فهو يشكل أهمية كبيرة لهم ويدخل عليهم الأموال.وهو ما أكدته مصادر خاصة...
وزن الحمولة والاحترازات سببان لحادث ميناء العقبة بالأردن
قاد تشكيل الحكومة الأردنية فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى الى مقتل...
متظاهرو السودان يرفضون الحكم العسكري
دخلت احتجاجات السودانيين يومها الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها، حيث خرج المئات يطالبون بحكم مدني وإنهاء الانقلاب...
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