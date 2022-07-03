تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

سلوفيانسك الأوكرانية هدف جديد لروسيا أكد العديد من الجنود الأوكرانيين، أن سماعهم لدوي الانفجارات المدفعية على مدينة سلوفيانسك كان متوقعا، خاصة بعد أن قال وزير الدفاع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

رفض فلسطيني للزحف الإسرائيلي ظهرت مخاوف من خطورة دعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين وأعضاء الكنيست، المتواصلة لضم المستوطنات للاحتلال في الضفة الغربية، وفرض... رام الله: واس رام الله: واس 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

Yemen Mobile تضخ المليارات للحوثيين لطالما اعتبر قطاع الاتصالات عصبًا مهمًا لميليشيا الحوثي، فهو يشكل أهمية كبيرة لهم ويدخل عليهم الأموال.وهو ما أكدته مصادر خاصة... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

وزن الحمولة والاحترازات سببان لحادث ميناء العقبة بالأردن قاد تشكيل الحكومة الأردنية فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى الى مقتل... أبها: الوكالات، دوت الخليج أبها: الوكالات، دوت الخليج 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

متظاهرو السودان يرفضون الحكم العسكري دخلت احتجاجات السودانيين يومها الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها، حيث خرج المئات يطالبون بحكم مدني وإنهاء الانقلاب... الخرطوم: الوكالات الخرطوم: الوكالات 04 ذو الحجة 1443 هـ 04 ذو الحجة 1443 هـ

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