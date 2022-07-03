وزن الحمولة والاحترازات سببان لحادث ميناء العقبة بالأردن

قاد تشكيل الحكومة الأردنية فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية، للتحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى الى مقتل 13 شخصا، وإصابة أكثر من 260 آخرين، إلى إعلان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن لجنة التحقيق توصلت إلى وجود «عجز كبير» في إجراءات السلامة العامة في الميناء«، مؤكدا إحالة التقرير على الادعاء العام.

من جانبه، أكد الفراية، في مؤتمر صحافي أن «السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني «للرافعة» مع وزن حمولة الحاوية».

إنهاء خدمات

وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء «التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة، والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه».

واضاف أن «فريق التحقيق أنجز مهمته، وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات، من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية».

الادعاء العام

وأوضح الخصاونة أنه تمت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام بالأمس.

وشرح الفراية رئيس لجنة التحقيق، أن وزن الحاوية كان يبلغ 28.900 طن وهو يزيد بمقدار ثلاثة اضعاف على قدرة السلك البالغة 8.6 أطنان ما أدى إلى انقطاعه».

واضاف «كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، وتم تحميل أربع وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك، وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين».

واوضح أن «من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة، خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة».

وأكد أن «التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين، واستهتار وإهمال وعدم احتراز»، مشيرا إلى أن «القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية».

وتابع «التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وآخرين غيرهم».

وأشار إلى أن «اللجنة أوصت في تقريرها، بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة».

أضرار الحادث

وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر، في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كلم جنوب عمان الاثنين الماضي، إلى مقتل 13 شخصا هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.

وشكلت الحكومة الأردنية فريقًا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بالحادث.

وتعتبر مدينة العقبة الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر، ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.

سبب حادث تسرب غاز ميناء العقبة:

عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني «للرافعة» مع وزن حمولة الحاوية

إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين

وجود عجز كبير في إجراءات السلامة العامة في الميناء