لجنة سعودية كويتية تبحث تسريع مشاريع المنطقة المقسومة

قالت وزارة النفط الكويتية إن اللجنة المشتركة الدائمة «الكويتية - السعودية » استعرضت الخطط الإستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية، والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط فضلا عن بحثها تسريع مشاريع المنطقة المقسومة.

وذكر وكيل وزارة النفط رئيس اللجنة المشتركة الدائمة، ورئيس الجانب الكويتي الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، في تصريح نقله بيان صادر عن الوزارة أن اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الأحد، يأتي في توقيت مهم للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في العمليات المشتركة، بما فيها الوفرة والخفجي.

وأوضح أن اللجنة شددت على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، الموقعة بين الكويت والسعودية عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة، لتلبية نمو الطلب المحلي في مختلف القطاعات الحيوية.

وأفاد أن اللجنة استعرضت دراسة الطريق والممر الخاص، للعمليات المشتركة «الخفجي والوفرة» عبر منفذي النويصيب والخفجي، مبينا أن الدراسة شملت المخططات الهندسية الخاصة بالطريق والممر، والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.

وأضاف الشيخ نمر الصباح أن الدراسة بحثت أيضا الرؤية المستقبلية، وخطط العمليات المشتركة لتلبية المتطلبات التشغيلية التي تتيح للعاملين والمعدات، التنقل بكل سهولة وانسيابية عبر المنافذ الحدودية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار إلى الاتفاق بين الجانبين على تحديث آليات العمل في اللجنة، والتي تشمل تطوير وسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين، باستخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد اجتماعات تسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات وتيسير المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة.

وذكر أن الاتفاق يهدف أيضا إلى ضمان تسهيل الأعمال، المرتبطة بالعمليات المشتركة وسلامة العاملين في الشركات العاملة، والتي تضم كلا من شركة «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة «شيفرون» العربية السعودية، بالإضافة للشركة الكويتية لنفط الخليج، فضلا عن مواجهة أي ظروف طارئة أو استثنائية.