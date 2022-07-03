خبير قانوني: الدكة العشائرية خطيرة وقانون العقوبات لم يجرمها

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر الخبير القانوني عباس العقابي، الأحد، أن الدكة العشائرية خطيرة جداً، فيما أشار الى قانون العقوبات لم يجرمها بشكل واضح.



وقال العقابي في حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية، إن "ظاهرة الدكة العشائرية خطيرة جدا"، مشيراً الى أن "قانون العقوبات لم يجرمها بشكل واضح بل كيفها نحو 430".

وأضاف أن "بعض العشائر تلجا الى حل الموضوع وهي لها دور كبير".

ولفت الى الى أنه "بعد تفشي الظاهرة اصدر مجلس القضاء الأعلى واعتبارها ضمن مكافحة الإرهاب وهي تحمل عقوبتين الإعدام او المؤبد".