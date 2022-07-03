حاكم بيلاروسيا للغرب: سنستهدف عواصمكم

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وذكر لوكاشينكو البالغ من العمر 67 عاما «قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم».وأضاف لوكاشينكو قائلا «لا تلمسنا - ولن نلمسك».
ومنذ نهاية فبراير كانت هناك مخاوف من أن تنضم بيلاروسيا رسميا إلى الحرب إلى جانب روسيا.
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