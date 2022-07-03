شكرا لقرائتكم خبر حاكم بيلاروسيا للغرب: سنستهدف عواصمكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد حاكم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية السابقة، ألكسندر لوكاشينكو، الموالي لروسيا، الغرب تهديدا صريحا، وقال في خطاب ألقاه بمناسبة يوم استقلال البلاد إنه إذا وقع هجوم على بيلاروسيا، فإن بلاده سترد على الفور.

وذكر لوكاشينكو البالغ من العمر 67 عاما «قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم».

وأضاف لوكاشينكو قائلا «لا تلمسنا - ولن نلمسك».

ومنذ نهاية فبراير كانت هناك مخاوف من أن تنضم بيلاروسيا رسميا إلى الحرب إلى جانب روسيا.