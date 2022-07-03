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الجبير يحضر اجتماع قادة الكاريبية في سورينام

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- بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إلى جمهورية سورينام، لحضور اجتماع قادة منظمة الجماعة الكاريبية، بدعوة من وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين.
وكان في استقباله لدى وصوله، وزيرة الدفاع السورينامية كريشنا ماثويرا، ووزيرة الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال والابتكار التقني كلدبسنقه ريشما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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