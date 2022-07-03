الجبير يحضر اجتماع قادة الكاريبية في سورينام

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وكان في استقباله لدى وصوله، وزيرة الدفاع السورينامية كريشنا ماثويرا، ووزيرة الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال والابتكار التقني كلدبسنقه ريشما.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إلى جمهورية سورينام، لحضور اجتماع قادة منظمة الجماعة الكاريبية، بدعوة من وزير خارجية سورينام ألبرت رامدين.وكان في استقباله لدى وصوله، وزيرة الدفاع السورينامية كريشنا ماثويرا، ووزيرة الشؤون الاقتصادية وريادة الأعمال والابتكار التقني كلدبسنقه ريشما.

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