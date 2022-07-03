شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نشوى الشريف: لجان التنسيقية خرجت بمقترح لتطوير منظومة الموانئ البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع النقل البحرى يعد أحد القطاعات المهمة، وخلال الفترة الأخيرة شاهدنا اهتمام الرئيس السيسى بالموانئ البحرية المصرية، وأنه دائما ما يشير وبقوة لضرورة تطوير هذا القطاع الهام.

وأضافت نشوى الشريف خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، أنه منذ أيام قليلة عقد اجتماع ترأسه رئيس الوزراء بعد تشكيل المجلس الأعلى للموانئ وخرج بعدد من التوصيات والاهتمامات التي تفيد هذا القطاع الهام.

وتابعت نشوى الشريف،"بداخل تنسيقية لم يكن قطاع الموانى البحرية في حالة من الغفلة عنا أبدا ، من خلال لجان التنسيقية خرجت بمقترح لتطوير منظومة الموانى البحرية وخلال هذه الفترة عملنا كثيرا على هذا الملف أن يكون لنا بصمة ، واليوم مكملين و نناقش اليوم ملف الموانى البحرية وكيفية تطويرها بحضور كوكبة من المتخصصين".

بدأ منذ قليل، الصالون السياسى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قطاع النقل البحري، تحت عنوان "قطاع النقل البحري.. بين الواقع والمأمول 2022"، للنقاش حول تطوير قطاع النقل البحري المصري والأهمية الاقتصادية للنقل البحري، وسبل الارتقاء بتلك الصناعة الاستراتيجية ضمن الاقتصاد القومي المصري.

شارك في الصالون، الدكتورة هدى عطية، مساعد وزير النقل لشئون النقل البحري، والنائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور جمال السعيد، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، والدكتور محي الدين السايح، خبير النقل البحري وعميد كلية النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعبد العزيز الشناوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والباحث في شئون النقل البحري.

تدير الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.