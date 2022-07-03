شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب": الرئيس السيسي يتابع كافة القضايا والموضوعات بالتفصيل الدقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، دائما يتابع كل شيء بدقة متناهية، موضحا: "الرئيس يتابع كل شيء بالتفصيل الدقيق، ونحن فى لجنة الزراعة شهود عيان على ذلك، حيث يتابع الرئيس جيدا ما يثار من موضوعات وقضايا، ونجده يفاجئنا بقرارات وحلول خلال أسبوع".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة مطروح ومدينة سيوة خلال الفترة من 25 - 28/ 5/2022 لتفقد مشروعات الإنتاج الزراعى.

ووجه الحصرى، الشكر للرئيس السيسى، لاهتمامه المتواصل بمختلف الملفات والمجالات والمناطق، مثمنا ما يقوم به الرئيس من تنمية فى المناطق الحدودية، مستشهدا بسرعة تفاعل الرئيس مع أزمة الصرف الزراعى فى واحة سيوة وتوجيهه بحلها من خلال مشروع قومى تقوم الحكومة بإعداده حاليا.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد بدائل لمحاصيل الأعلاف بمحافظة مطروح وغيرها من المحافظات، لمواجهة النقص فى المراعى، وذلك فى ظل ما وجه به الرئيس السيسى بشأن التوسع فى الثروة الحيوانية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.