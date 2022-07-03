شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الخامسة لدورة "التعليق الإذاعى والتلفزيونى" بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج الدفعة الخامسة من دورة التعليق الإذاعى والتلفزيونى، تضمنت الدورة التى نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفى حماد الرمحى السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، مجموعة من المحاور التى تهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الصحفيين فى مجال التعليق الإذاعى والتلفزيونى.

تضمنت محاور الدورة، تعلم مهارات الاداء الصوتى، والتدريب على مهارة الارتجال، وإدارة أعمال التعليق الصوتى، وتطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتى، وكيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط، وفن الصمت والوقفات الكلامية، وتقنيات التعامل مع الميكرفون، كما تضمنت إجادة كافة فنون التعليق الصوتى "الإخبارى، الوثائقى، الإعلانات"، تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، التدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية، وتعلم المفاتيح الأساسية فى تحليل النص من أجل التعليق الصوتى، وتعلم أسس "ستانسلافيسكي" الخاصة بالتعليق الصوتى، وتعلم الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها فى التعليق الصوتي.

قامت بالتدريب الإعلامية رضا الكرداوى المذيعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفى نهاية الحفل قام الكاتب الصحفى حماد الرمحى بتكريم الخريجين وتسليمهم شهادات التكريم.