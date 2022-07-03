شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: غير مقبول اختلاط مياه الشرب بالصرف فى الشرقية دون تحرك من التنفيذيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب خالد أحمد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن طلب الإحاطة الخاص برفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بكفور نجم - مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، وعدم توصيل الصرف الصحي لقرية كفر أبو الديب وتوابعها، وعزبة سليمان جاد وتل محمد – مركز الإبراهيمية - محافظة الشرقية، وسبق وأن تقدم به أكثر من مرة ولكن لم يتم البت فى الأمر، أو التوصل لحلول على أرض الواقع.

وأضاف بدوى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس المواب، اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، أن المحطة تصرف على المياه النظيفة مما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين لدرجة أن هناك أطفال مصابين بمرض الفشل الكلوى.

واستكمل:" خرجت عدد من التوصيات حال مناقشة نفس الطلب ثلاث مرات سابقة مفادها تشكيل لجنة للنزول لأرض الواقع، ولكن لم يتم اتخاذ اى إجراء، بالإضافة لمشروعات الصرف الصحى المتعطلة وليست المدرجة".

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، أن مبادرة "حياة كريمة" ستغير وجه الحياة فى القرى والريف، ومن ثم الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ستشهد الانتهاء من تنفيذ كم من مشروعات الصرف الصحى ومياه شرب لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلق المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن محطة المعالجة أُدرجت ضمن مبادرة "حياة كريمة" المرحلة الثانية.

وانتقد النائب بدوى، عدم اتخاذ خطوات جادة لحل الأزمة واستمرار اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى، قائلا:" المواطنون يشربون مياه ملوثة بالصرف الصحى ونحن فى 2022، كل المواطنين قاطنى المنطقة يشربون مياه ملوثة، واللى مش قادر يشتغل يترك مكانه لغيره لمن هو قادر على مواكبة ما نشهده من تطورات وانجازات على الأرض ".