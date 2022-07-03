شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 37 شخصًا بالهند بسبب انزلاق للتربة بموقع بناء للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاق هائل للتربة في الهند إلى 37 قتيلاً، الأحد، بحسب السلطات، في وقت تقاوم فرق الإنقاذ الأمطار الغزيرة بحثاً عن 25 آخرين في عداد المفقودين بعد 3 أيام على الكارثة

واجتاحت سيول من الطين والصخور موقع بناء للسكك الحديد في ولاية مانيبور النائية بشمال شرقي البلاد في أعقاب تساقط أمطار غزيرة في ساعة مبكرة الخميس.

فيما أنقذت فرق الطوارئ 18 شخصاً خلال الساعات الأولى بعد وقوع الكارثة.

وغالبية الضحايا من جنود الاحتياط في القوات البرية ممن كانوا يعملون في مشروع بناء السكة الحديد.

يذكر أن شمال شرقي الهند المعزول شهد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الأخيرة، ما تسبب بانزلاقات تربة وفيضانات.