شكرا لقرائتكم خبر عن إيطالي ينجو من صدع صخري بعد 7 أيام بلا طعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجا إيطالي بعد أن ظل 7 أيام بلا طعام وكمية قليلة للغاية من المياه إثر سقوطه في صدع صخري بجبل ماتاجور بالقرب من الحدود السلوفينية.

وفي تصريحات لصحيفة "كوريرا ديلا سيرا" الإيطالية، قال إنه بعد العثور عليه وانتشاله من جانب فرق الإنقاذ يوم أمس السبت، يشعر الآن أنه بصحة جيدة اليوم الأحد.

وكان الرجل يتنزه بمفرده قبل أسبوع عندما سقط في الصدع، حيث فقد حقيبته التي كان يحملها على ظهره وكانت تحتوي على هاتفه المحمول وبعض الإمدادات.

وبينما لم يصب الرجل (31 عاما) سوى بإصابات طفيفة بعد سقوطه، إلا أنه لم يكن قادرا على التسلق للخروج من الصدع.

ونجح في النجاة اعتمادا على مياه من جدول نهر صغير بعد هبوب عاصفة رعدية.