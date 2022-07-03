ديالى.. إصابة شخصين من الحشد العشائري بتعرض إرهابي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصين من الحشد العشائري / لواء نداء ديالى أصيبا نتيجة تعرض إرهابي من قبل عناصر داعش ضمن منطقة شروين في محافظة ديالى".

وأشار إلى أن "عملية تفتيش يشنها الحشد العشائري بمساندة القوات الامنية لانهاء الحادث".

