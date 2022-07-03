انت الان تتابع خبر ديالى.. إصابة شخصين من الحشد العشائري بتعرض إرهابي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإصابة شخصين من الحشد العشائري؛ نتيجة تعرض شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "شخصين من الحشد العشائري / لواء نداء ديالى أصيبا نتيجة تعرض إرهابي من قبل عناصر داعش ضمن منطقة شروين في محافظة ديالى".
وأشار إلى أن "عملية تفتيش يشنها الحشد العشائري بمساندة القوات الامنية لانهاء الحادث".
وأشار إلى أن "عملية تفتيش يشنها الحشد العشائري بمساندة القوات الامنية لانهاء الحادث".