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'جي بي مورغان': اسعار النفط قد تصل الى 380 دولارا للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - حذر محللو بنك "جي بي مورغان"، اليوم الاحد، من أن أسعار النفط قد تقفز إلى 380 دولارا للبرميل.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن "ذلك يأتي فيما تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقدة لتحديد سقف سعري للنفط الروسي في محاولة لـ"تشديد الخناق" على موسكو".

وأكد محللو البنك أنه "وبالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن لروسيا أن تخفض إنتاج النفط الخام اليومي بواقع 5 ملايين برميل دون الإضرار باقتصادها بشكل مفرط، ما قد يسفر عن نتائج كارثية لمعظم دول العالم".


واضافوا أن "خفض الإمدادات اليومية 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دولارا، في حين أن السيناريو الأسوأ وهو الخفض 5 ملايين برميل، قد يدفع النفط إلى 380 دولارا".

واوضحوا: "المخاطرة الأكثر وضوحا والأكثر ترجيحا مع تحديد سقف للسعر، هو أن روسيا قد تختار عدم تصدير إنتاجها وبدلا من ذلك تنتقم بخفض صادراتها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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