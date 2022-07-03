شرطة بغداد تكشف حصيلة عدد المعتقلين خلال حزيران

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة بغداد، الأحد، عن حصيلة عدد المعتقلين خلال شهر حزيران الماضي.

وقالت القيادة في بيان، "القت مفارز قيادة شرطة محافظة بغداد خلال شهر حزيران الماضي القبض على ٢٣١٩ متهما وفق مواد قانونية مختلفة حيث شاركت جميع تشكيلات وقطعات قيادة شرطة بغداد بذلك من مراكز الشرطة وافواج الطوارئ والسيطرات والأحداث وحماية الاسرة وشرطة الأمانة وسرايا سوات والشرطة القضائية ومراكز الإصلاح".

وأضافت أنه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".