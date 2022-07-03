سقوط ضحايا بهجوم مسلح على مركز تسوق في كوبنهاغن

ونقلت وسائل إعلام عن الشرطة الدنمركية قولها إن "عدداً من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز تسوق فيلدز في كوبنهاغن".

واضافت ان "الشرطة لم تكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث او عن الجهة التي تقف خلفه او اسبابه".