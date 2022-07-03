شكرا لقرائتكم خبر البرلمان المصري يرفض التصالح مع الإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض البرلمان المصري التصالح مع جماعة الإخوان، مع بداية جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب المصري أشرف رشاد، أنه لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار في بيان أمام الجلسة العامة للبرلمان المصري أمس، إلى أن الخلاف مع الجماعة الإرهابية «ليس سياسيا أو على السلطة، كما يروج البعض، وإنما خلاف في العقيدة والوطنية، حيث إنها لا تعرف للوطنية بابا ولا للوطن مكانا».

وشدد على أن «مثل هذه المحاولات الإخوانية وأي خطوات مماثلة تستهدف إعادة هذه الجماعة الإرهابية إلى العمل السياسي»، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وطالب أشرف رشاد الإعلاميين المصريين بالتركيز في معالجاتهم على «المشروعات القومية بدلا من الموضوعات التي تتسبب في حالة من البلبلة بين المواطنين».

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري في نفس الجلسة، إن هناك أحكاما قضائية ضد جماعة الإخوان تصنفها إرهابية، ورفض بكري أي محاولة لإجراء لقاءات مع قنوات تابعة لهذا الكيان الإرهابي والترويج لفكرة المصالحة، في إشارة إلى قناة مكملين التابعة لتنظيم الإخوان.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد في وقت سابق أنه «لا تصالح مع من يريدون هدم مصر ويؤذون شعبها»، في إشارة إلى ما أشيع عن التصالح مع تنظيم الإخوان.

وقال «لا أستطيع التصالح مع من يريد هدم بلادي وإيذاء شعبي وأولادي، لو اختلف معي اختلاف على قدر الاختلاف أهلا وسهلا، لكن إذا كنت تريد أن تدمر وتخرب وتقتل كيف أصالحك؟».

وسبق ذلك أن أكد السيسي، أن تنظيم الإخوان لن يكون له دور في المشهد خلال فترة وجوده في السلطة، مؤكدا أن الشعب المصري لن يقبل بعودتهم «لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة ويتصادم معها».