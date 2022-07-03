مظاهرات ليبيا تتحول إلى عصيان مدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل المتظاهرون في عدد كبير من المدن الليبية في عصيان مدني، وسط إدانات محلية وأممية وغربية لعمليات التخريب، مع تردد أنباء عن وجود قتلى ومصابين بين المتظاهرين.

وفي تطور للاحتجاجات التي أيدها الجيش الليبي معلنا انحيازه لها وتأييده لمطالبها، أكد حراك «بالتريس» الداعي للمظاهرات، الدخول رسميا في حالة عصيان مدني في جميع المدن الليبية حتى تحقيق مطالبهم.

ويطالب الحراك بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كافة المدن الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بشكل كامل ونهائي.

وتأكيدا على هذه المطالب، قال الحراك في بيان، إنه يستعد لنصب الخيم داخل ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن العصيان المدني داخل الميادين بدأ في مدن: طرابلس ومصراتة وبنغازي وسبها وطبرق والبيضاء.

وتواصلت الاحتجاجات الغاضبة في ليبيا، فيما أقدم محتجون على إغلاق مبنى المجلس البلدي لمدينة مصراتة غربي البلاد بالسواتر الترابية، وهي المدينة التي تعد من أكبر داعمي عبدالحميد الدبيبة، وطالت الاحتجاجات 3 مبان لمؤسسات تابعة لحكومة الدبيبة منتهية الولاية في 3 مدن.

وأحرق محتجون مقر المجلس البلدي لمدينة ترهونة التابع للدبيبة، فيما أصدرت بلدية المدينة بيانا، أدانت فيه الحادث، وقالت «في الوقت الذي نعلن فيه دعمنا التام لمطالب الشعب بحقه في العيش الكريم، الذي أخرج مظاهرات سلمية، إلا أن المجلس التسييري لبلدية ترهونة صدم بخبر الاعتداء بالتكسير والحرق والسرقة التي تعرض لها ديوان المجلس».

وشهدت العاصمة طرابلس إغلاق المحتجين للعديد من الطرق بينها جزيرة إسبان بتاجوراء. وإلى شرق ليبيا، واستنكر سكان طبرق ما تعرض له مبنى مجلس النواب، وقالوا في بيان مصور «نستنكر ما حدث من عمليات تخريب ونهب وسلب، وهذه الأحداث لا تمثل أهالي طبرق».

وأعلن الجيش الليبي انحيازه للحراك الشعبي المنطلق في كافة المدن الليبية وتأييد مطالبه، مؤكدا «نعلن وقوفنا وانحيازنا التام مع إرادة الشعب وتأييدنا لمطالب المواطنين».

مطالب المتظاهرين الليبيين:

