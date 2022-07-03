إعفاءات وتعيينات في مناصب عليا.. أوامر ملكية جديدة في السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات- واس

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتعيينات جديدة في مناصب عليا.

وشملت الأوامر الملكية، تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

وشملت القرارات أيضا تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمة نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

وتعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة، تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

وتعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.