شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على 6 طلبات لتطوير عشوائيات وتأهيل طرق وإنشاء مكاتب شهر عقاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقي بشأن تطوير وحل مشاكل المناطق العشوائية داخل محافظة أسيوط.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء مكتب شهر عقاري بمدينة أبو رديس- محافظة جنوب سيناء، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فضية سالم، بشأن بناء بيوت بدوية فى منطقة المزينة وعرب واسط ومنطقة الترابين – محافظة جنوب سيناء.

وكذلك وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن رفع كفاءة طريق أسيوط الغنايم من حدود قرية البلايزة- مركز أبو تيج حتى الوصول لمدينة الغنايم - محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، بشأن رصف الطرق العامة الرئيسية بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر حجازي – مركز منشأة القناطر – محافظة الجيزة، على أن يدرج بعد الانتهاء من حياة كريمة .

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب أيضاً على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سوسن حسنى حافظ، بشأن زيادة عدد رحلات ترام منطقة الرمل وترام محرم بك، وزيادة الرحلات اليومية بجميع خطوط النقل العام – محافظة الإسكندرية.