نائبة عن التنسيقية: مشروع قادرون باختلاف يتضمن دعمهم لإنشاء مشروعات صغيرة

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة دعاء عريبى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقدمة مشروع قانون قادرون باختلاف، أن دعم قادرون باختلاف يأتى ضمن تطبيق استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن استغلال صندوق قادرون باختلاف فى المساهمة فى تمويل وتغيير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى يستخدمها ذوى الهمم.

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن المشروع يتضمن ضرورة تأهيل ذوى الإعاقة للتكيف فى المجتمع وتهيئة المناخ لهم، بجانب مساهمة الجهات المعنية فى دعم ذوى الهمم وتأهيلهم وفقا للضوابط، وتشجيع ودعم وتمويل الشخصيات ذوى العاقة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

ولفتت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن المشروع يتضمن توسيع مشاركة الأنشطة المجتمعية لذوى الهمم والمساهمة فى دعم المتفوقين من الشخصيات ذوى الإعاقة، وتوفير فرص عمل لهم.