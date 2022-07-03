شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات مكثفة بالمحافظات.. أبرزها افتتاح منافذ لبيع اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة

حرصت أمانة قسم حدائق القبة، على مشاركة الطلاب والطالبات الشهادة الثانوية العامة وقبل انطلاق امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا من خلال تقديم بعض المياه والعصائر لمساندتهم، من أمام لجان مدرسة فاطمة الزهراء التابعة لمنطقة حدائق القبة.

وفى محافظة الجيزة

افتتحت أمانة قسم الحوامدية، المعرض رقم 64 للأسرة المصرية، فى منطقه وحده قرية أم خنان، وسط إقبال كبير من المواطنين، وفى سياق أخر، استمرت أمانة مركز البدرشين، مراجعات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالى بالتعاون مع مجلس الأمناء بالإدارة، فى المواد العلمية "علوم-رياضة" والأدبى وذلك بالاتفاق مع نخبة من المعلمين والمعلمات، وتمت المراجعات فى حضور عدد كبير من الطلبة والطالبات مع البث المباشر، بقاعات المناسبات أمام مجلس المدينة، وفى نفس السياق، نظمت أمانة قسم الوراق قافلة طبية فى جميع التخصصات، بالتعاون مع مركز الشاذلى للعيادات التخصصية قافلة طبية تضم جميع التخصصات، كما نظمت أمانة مركز اطفيح قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، كما أقامت أمانة مركز أبو النمرس، منفذاً لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، وفى الوقت نفسه، افتتحت أمانة قسم الهرم، منفذاً لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة تزامناً مع عيد الأضحى، تحت مبادرة محاربة الغلاء.

وفى محافظة الفيوم

واصلت أمانة مركز الشواشنة، حملتها بتوزيع كميات من المواد الغذائية جافة ولحوم، على المستحقين من أهالينا، والبسطاء والأكثر احتياجاً، وتزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجا.

وفى محافظة الغربية

نظمت أمانة العمال والفلاحين بثالث المحلة الكبرى، دورة اسعافات أولية بعنوان "التدريب أساس العمل"، حيث بدأت اليوم فاعليات اليوم الأول من دورة الإسعافات الأولية، وفى سياق متصل، أطلقت أمانة مركز السنطه، أول قافلة طبية تشخيصية وتقيميه مجانية لأمراض اللغة والتخاطب بالتنسيق مع مركز بدايه للتخاطب والتأهيل، وتم توقيع الكشف أول يوم على 200 مريض بالجعفرية من بينهم أطفال وكبار سن، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز بسيون، مسابقة كرة قدم للشباب بين 10 فرق على مستوى وحدات المركز لمدة أسبوع تحت اسم "دورة الشهيد عريف محمد قطب ابو عطا"، فى قرية كفر جعفر، وفى نفس السياق، نظمت أمانة مركز المحلة، احتفالية إحتفالية كبرى لتكريم بعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

وفى محافظة دمياط

واصلت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، فى مواد الكيمياء، والجغرافيا، بمشاركة نخبة من كبار المعلمين المتميزين.

وفى محافظة الأقصر

نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، قافلة طبية فى تخصص طب العيون، بساحة آل البيت بنجع محمد موسى بقرية الحبيل بمدينة البياضية، ونجحت فى علاج أكثر من 300 حالة تضمنت صرف أدوية وعمل نظارات طبية وإحالة الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفى، وفى الوقت نفسه، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة عن تنظيم الاسرة والزيادة السكانية بديوان آل كامل بنجع عمرون بقرية البغدادى بمدينة البياضية.

وفى محافظة مطروح

نظمت أمانة مركز سيوة، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب والطالبات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريم طلاب المرحلة الإعدادية بإدارة سيوة التعليمية وطلاب المعاهد الأزهرية بالواحة، فى مقر الوحدة الحزبية لوسط سيوة.

وفى محافظة المنيا

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، وضمن مبادرة "هدية الرئيس"، حفل زفاف جماعى لعدد 50 عروسة، يمثلون جميع مراكز المحافظة، وذلك بقاعة جراند حياة، كما شهد حفل الزفاف قيام أمانة الحزب بتسليم كل عروس 6 أجهزة كهربائية عبارة عن ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة وخلاط ومكواه، كما تم تشغيل الاغانى وسط أجواء احتفالية للعرائس، وفى الختام قدم العرائس الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، فى قرية كفر داود، وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "الباطنة والجراحة والأطفال والعظام والأسنان والرمد وتنظيم الأسرة والجلدية"، كما شملت القافلة صيدلية لصرف الأدوية للأهالى مجانا ًدون أى مقابل بالإضافة إلى معمل التحاليل ومعمل الأشعة وكانت حصيلة القافلة فى اليوم الأول 690 كشف فى التخصصات المختلفة واليوم الثانى 805 كشوف بإجمالى 1495 كشف على مدار يومى الأربعاء والخميس بالإضافة إلى 141 تحليلا و22 أشعة وجاءت القافلة لخدمة أهالينا فى قرية كفرداود والعزب المجاورة وذلك ضمن سلسلة الفاعليات الطبية التى تتبناها أمانة الحزب بمركز السادات واستمرت القافلة على مدار يومى الاربعاء والخميس الموافق 29 و30 يونيو 2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 مساءً، وعلى هامش القافلة أقيمت ندوة تثقيف صحى وذلك حرصًا منا على صحة المواطنين.

وفى محافظة الوادى الجديد

نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، جرى تنظيمها بمقر مركز شباب قرية " القلمون"، وتناولت الندوة المشكلات الأسرية وكيفية التعامل معها وملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، كما تناولت أيضا الحديث عن مشكلات الطلاق وأثره على استقرار المجتمع ومقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد وقانون التأمينات، كما أمانة مركز باريس، ندوة تثقيفية جرى تنظيمها بمقر مركز شباب مدينة باريس، وناقش فيها عن دور المرأة فى التعليم وتعليم النشء، وأيضا عن صحة المرأة وأهمية الكشف المبكر للسيدات، وتناولت الحديث عن المشروعات التى تساعد المرأة المعيلة وتمويل المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للفتيات عن طريق التدريب على صناعه الحرف اليدوية.

وفى محافظة السويس

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، بطولة السباحة على كأس الشهيد أحمد حافظ شوشة أحد شهداء الوطن واقيمت البطولة بالمدرسة العسكرية بمشاركة عدد 260 لاعبا ولاعبة كما تم التنافس فى السباحة 25 مترا و50 مترا، حرة، باك، برد، إلى جانب أنه تم تقسيم المسابقة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى من 14 إلى17 عام، والمرحلة الثانية من 2013 إلى 2005 وتم تكريم المراكز الثلاث الأولى فى كل سباق.

وفى محافظة جنوب سيناء

نظمت أمانة مدينة رأس سدر، المراجعات النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة لمادة الكمياء، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة المعلمين فى المادة والمواد الدراسية المختلفة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.