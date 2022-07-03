شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تكرم نائبة التنسيقية لرئاسة لجنة لاعبى الاتحاد الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، احتفالية لتكريم النائبة آية مدنى عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتعيينها رئيسًا للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضى للتضامن الإسلامى.

جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بحضور الدكتور إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب، ومصطفى عبدالحميد وعلاء جاب الله مسئولى الاتصال السياسى بالوزارة.

وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة التهنئة للنائبة أية مدنى متمنيا لها التوفيق فى المسئولية الجديدة، مؤكدا انها إضافة قوية للجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضى للتضامن الإسلامى.

وحرص عدد كبير من أعضاء لجنة الشباب على توجيه التهنئة للنائبة أية مدنى منهم النائب حازم امام امين سر اللجنة والنواب محمد لبيب ودرويش مرعى وولاء عبدالفتاح وخالد بدوى وأحمد الشناوى متمنيا لها التوفيق فى مهام ‫عملها الجديد.

ومن جانبها وجهت النائبة أية مدنى الشكر للدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، واعضاء اللجنة على تنظيم تلك الاحتفالية لها، مؤكدة انها ستسعى لتحقيق بصمة قوية داخل لجنة اللاعبين بالاتحاد الرياضى للتضامن الإسلامى.