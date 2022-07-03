الاتحاد يقدّم ملف الترشّح للمشاركة في حملة الاستفتاء

اسماعيل عبد الحي - قدم اليوم الإثنين 27 جوان 2022 ، سمير الشفي الامين العام المساعد المسؤول بالاتحاد العام التونسي للشغل، عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملف ترشح الاتحاد للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور المقرر ليوم 25 جويلية القادم.

وتم ذلك بتكليف من الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل ، وبتفويض من نور الدين الطبوبي الامين العام والممثل القانوني للمنظمة، وفق بلاغ.

ويأتي اثر قرار الهيئة الإدارية الوطنية في بيان التسجيل المبدئي للمشاركة في الحملة الخاصة بالاستفتاء.