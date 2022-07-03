شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر أزمة جديدة بين رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجهت إدارة مانشستر يونايتد صدمة قوية لنجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد رغبته في الرحيل عن الفريق خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية فإن مانشستر يونايتد قد أخبر رونالدو بضرورة العودة والتواجد من أجل التحضير للموسم الجديد والتس سيقوم بها الفريق هذا الاسبوع استعدادا لمبارايات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ رونالدو عودته الاسبوع الجاري لإنجلترا بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل وأبلغ الإدارة رغبته في الرحيل بعد موسم واحد من انضمامه فقط.

سبب طلب رونالدو الرحيل عن اليونايتد

ويأتي السبب الرئيسي وراء طلب رونالدو الرحيل هو عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل واكتفائه بالمنافسة في الدوري الأوروبي، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.

