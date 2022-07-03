شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية ثانية لهجوم القرش بالبحر الأحمر في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة البيئة المصرية في بيان اليوم الأحد إن امرأتين توفيتا إثر تعرضهما لهجمات سمكة قرش يوم الجمعة، جنوب مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وأكد مصدران أمنيان لرويترز أن الحادثين وقعا بمنطقة سهل حشيش، مشيرين إلى أن السلطات عثرت على جثة ثانية لسائحة رومانية، بنهاية العقد الرابع من عمرها بعد ساعات من الهجوم الذي تسبب في مقتل امرأة نمساوية تبلغ من العمر 68 عاما. وأضافا أن الحادثين وقعا بمحيط 600 متر بمنطقة سهل حشيش.

وذكرت وزارة البيئة في بيانها إنها شكلت لجنة لبحث الموقف والوقوف على الأسباب العلمية وملابسات الحادث.

وذكر البيان أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر أصدر قرارا بوقف كل الأنشطة البشرية بمحيط الهجوم.

وأوضح مصدر طبي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر أن الضحية الأولى كانت قد نُقلت فور وقوع الحادث إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة سهل حشيش وجرت محاولات لإنعاشها دون جدوى، كما بين المصدران الأمنيان أن المرأة النمساوية مقيمة في مصر منذ خمس سنوات مع زوجها المصري.