"خطة النواب" توافق على منحة بـ7.9 مليون دولار لتحسين نظام المشتريات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع – تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

ومن ناحيته أشار المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تلك الاتفاقية من شأنها تحسين نظام المشتريات الحكومية، حيث تهدف إلى ميكنة وتحديث نظام العمل بإدارة المشتريات الحكومية، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمى.

وفى السياق ذاته قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المنحة مُوجهة لوزارة المالية، خاصة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لافتا إلى أن المنحة تهدف إلى تحديث وميكنة وترتيب أوضاع هذه الإدارة المهمة، موضحا أنها منحة لا ترد وتأتى فى إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، مؤكدا أنها إضافة قوية لتطوير أداء الدولة وتحسين الخدمات الحكومية.