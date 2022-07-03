شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة "نائبة التنسيقية": مصر تتمتع ببيئة خصبة للاستثمار الأجنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة رشا أبوشقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال الجيش والشرطة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .

وأضافت "أبو شقرة"، فى كلمتها أمام الجلسة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (261) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 3/ 2022، أن مصر رائدة فى مجال الإستثمار بما لديها من بيئة خصبة وقطاعات حيوية وموارد طبيعية مما يحقق المصلحة بين مصر والسعودية في الإستثمارات المشتركة التى تنص عليها الإتفاقية

وأكدت" أبوشقرة"، على حالة التحول الإقتصادى ، ونجاح القيادة السياسية فى دعم الإقتصاد وفتح آفاق جديدة للإستثمار، وأن صندوق الإستثمارات العامة ترتيبة الخامس عالميا، والسعودية تحقق التعاون الإقتصادى مع مصر لأننا من أولى الدول المتقدمة فى مجال قطاع الكهرباء والقطاع المالى والإستثمارى والثقافى.