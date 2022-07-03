شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه يقترب من العودة للدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقترب النجم المصري محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي من العودة مجددًا إلى الظهور في الدوري التركي عبر بوابه نادي طرابزون سبورت.

بعد أن كثف النادي التركي جهوده من أجل ضم اللاعب وتم التفاوض مع نادي أستون فيلا ويتم وضع الرتوش الأخيرة من أجل الاعلان عن الصفقة، خاصه بعد وصول تريزيجيه اليوم إلى مدينة أسطنبول التركية.

تفاصيل عقد تريزيجيه مع طرابزون

فقد تم الاتفاق بين طرابزون وأستون فيلا على رحيل تريزيجيه إلى صفوف الفريق التركي مقابل 4 مليون يورو، بعقد يمتد لمدة موسمين مع إمكانية أضافة موسم أخرى، على أن يتقاضى تريزيجيه مبلغ 2 مليون و200 يورو سنويًا.

من هو محمود تريزيجيه؟

ولد محمود أحمد إبراهيم الملقب بتريزيجيه في الأول من أكتوبر عام 1994 يلعب في مركز وسط مهاجم وجناح آيسر وكانت بداية مسيرته الرياضية من خلال التواجد في ناشئي النادي الأهلي المصري وتتدرج حتى نجح في اللعب في صفوف الفريق الأول ثم بدأت مسيرته الإحترافيه من خلال التواجد في بعض الفرق التركية بدأت ب إعارته إلى نادي أندرلخت التركي ثم موسكرون ثم قاسم باشا ثم تم إنتقاله إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابه نادي أستون فيلا ثم أرتدى الموسم الماضي قميص نادي باشاكشهير على سبيل الإعارة.

وتواجد في صفوف منتخب مصر للشباب عام 2013 في كأس العالم للشباب تحت 20 عام ولعب بقميص منتخب مصر في أكثر من فئه عمريه حتى نجح من أن يحجز مقعدًا في صفوف المنتخب المصري الأول منذ كان عمره 19 عام وكان ظهوره الأول مع المنتخب عام 2014.