شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من الشرطة الأمريكية وإصابة 5 شرق «كنتاكي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأميركية، مقتل 3 من عناصر إنفاذ القانون وإصابة 5 في شرق ولاية كنتاكي، عندما فتح رجل يحمل بندقية النار على الشرطة التي كانت تحاول تنفيذ أمر اعتقال.

واعتقلت الشرطة لانس شتورتس، البالغ من العمر 49 عامًا، بعد مواجهة استمرت لساعات في منزل في ألين، وهي بلدة صغيرة في تلال أبالاتشي، كما أصيب مسؤول في إدارة الطوارئ وقتل كلب شرطة، حسبما جاء في بيان الاعتقال.

وأفاد جون هانت، قائد شرطة مقاطعة فلويد بأن أربعة عناصر استجابت في البداية، ثم طلبت الدعم عندما أطلقوا عليهم النار.

وأضاف أن "شتورتس" استسلم بعد مفاوضات ضمت أفراد عائلته، وصرح لوسائل إعلام محلية بأن عناصر إنفاذ القانون كانت تنفذ أمرا قضائيا صدر مساء الخميس بشأن حالة عنف منزلي.