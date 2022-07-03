شكرا لقرائتكم خبر عن ظروف الطقس القاسية تعرقل إنقاذ طاقم السفينة الصينية الغارقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سلطات هونج كونج المشاركة في مهمة الإنقاذ، إن الفرص "ضئيلة للغاية" لنجاة 27 فردا مفقودين من طاقم سفينة صينية غرقت في بحر الصين الجنوبي بعد تعرضها لإعصار.

وانقسمت السفينة "فوجينج 001"، وهي رافعة عائمة تعمل في مشروع مزرعة رياح بحرية، على بعد 300 كيلومتر (186 ميلا) جنوب غرب هونج كونج، إلى شطرين أمس السبت في أعقاب إعصار تشابا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أنقذت خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج ثلاثة من أفراد الطاقم أمس السبت. وقالت السلطات اليوم الأحد إن ظروف الطقس القاسية تعرقل المزيد من جهود الإنقاذ.

وأدى إعصار تشابا، الذي كان مصحوبا برياح بلغت سرعتها 140 كيلومترا في الساعة، إلى إعلان أعلى مستوى للتحذير من الأعاصير حتى الآن هذا العام في هونج كونج.

وذكرت إدارة السلامة البحرية في جوانج دونج اليوم الأحد، إن 38 سفينة و14 طائرة مروحية بما في ذلك طائرات خدمة الطيران التابعة لحكومة هونج كونج شاركت في عملية الإنقاذ التي تغطي مساحة 700 ميل بحري مربع.