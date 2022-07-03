شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» يواجه دعاوى قضائية بعد انتحار فتاتين والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - يواجه تطبيق "تيك توك" المخصص لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، والمملوك للصين دعاوى قضائية بعد قيام فتاتين بالانتحار وذلك بعد مشاركتهما في "تحدي التعتيم" أو "الوشاح" الذي شاهدتاه على المنصة

وقتلت كل من إريكا والتون، 8 أعوام، وأرياني جايلين أرويو 9 أعوام، بعد أن شاركتا بالتحدي ووضعتا حزامين حول رقبتيهما وحبستا أنفاسهما أثناء تسجيل ذلك على هاتفيهما.

جاء ذلك، نتيجة مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو، التي تعرض التحدي الذي قدمته لهما خوارزمية "تيك توك"، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وتقضي لعبة "الوشاح" بأن يمتنع المشارك في التحدي عن التنفس حتى يفقد وعيه، وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

وتسبب هذا التحدي المميت في وفاة عدد من الأطفال حول العالم، ففي شهر أبريل من عام 2021 توفي صبي بعد مشاركته في تحدي التعتيم، كما توفي آخر يبلغ من العمر 12 عاما في كولورادو، كذلك انتحرت طفلة عمرها 10 أعوام في إيطاليا.

وفي الماضي أنكرت تيك توك مسؤوليتها عن المشكلة، قائلة إن إصابات "لعبة الاختناق" من الشباب تسبق تحدي "التعتيم" بوقت طويل.

ويعتبر هذا التحدي ليس أول لعبة خطيرة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة، عبر منصات TikTok فقد تم تشجيع المستخدمين على أعمال خطيرة، منها "تحدي كسر الجمجمة".