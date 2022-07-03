شكرا لقرائتكم خبر عن تقصير كبير.. إحالة تقرير حادثة العقبة بالأردن إلى الادعاء العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأردن عن إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادٍّعاء العام اليوم، وذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النَّتائج التي توصَّل إليها فريق التَّحقيق الذي ضم وزيرا الدَّاخليَّة مازن الفرَّاية، والدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول.

وأوضح أن التَّحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التَّهاون معه.

وأكد أن فريق التحقيق في حادثة العقبة أنجز مهمته وأعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية.