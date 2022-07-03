شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 161 عضوًا لعملهم غير مهنة المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 161 محاميًا، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.

وكان مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، أعلن من قبل أنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة 12، تم تكليف لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين بمراجعة جدول القيد في الفترة من 1/6/2022 إلى 7/6/2022.

وأضاف مجدى سخى فى بيان له، أن اللجنة انتهت من مراجعة هذه الفترة، وأسفرت النتائج عن اسقاط القيد عن 206 أعضاء، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التامينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.