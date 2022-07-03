شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق الإنسان بالنواب" مشيدا بجهود وزيرة التعاون: سلاح لمواجهة أكاذيب الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة بمجلس النواب، بجهود وزارة التعاون الدولي، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن الوزارة تقوم بجهود فى ملف التعاون الدولي تعتبر بمثابة أسلحة لمواجهة أكاذيب الخارج.

وأضاف "رضوان" خلال اجتماع اللجنة وسط حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، هناك تحديات تواجه الدولة المصرية تتطلب تعاون مشترك بين مجلس النواب والحكومة.

وتابع :"أغلب الانتقادات التي توجه لمصر توجه لنا من الاتحاد الأوروبي، لكن ما تقوم به وزارة التعاون الدولي تعتبر بمثابة بيانات وأسلحة نرد بها علي الخارج"، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمواجهة مثل هذه الأمور.

وقال :"بناء الجمهورية الجديدة تطلب منا توافق بين السلطتين التنفيذية التشريعية.

فيما قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة التعاون الدولي تقوم بدور كبير بشأن العلاقات الخارجية.

وتساءل "عبد العزيز"بشأن منح ومشروعات مشتركة فى الملف المتعلق بتمكين المراة، متسائلا أيضا جهود الوزارة بشأن مسالة الوعي.

فيما أشاد النائب أحمد خليل بجهود الوزارة ضاربا المثل بمبادرة نداء، موجها كلمة لوزيرة التعاون، قائلا :" إزاي نساعدك فى موضوع التحول الأخضر".