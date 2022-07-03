شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: 3 يوليو أوقف مخطط الشيطان الإخواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن الثالث من يوليو عام 2013 يوما فاصلاً فى تاريخ المحروسة وسيبقى من أهم أيامها.

وأضاف "الشهابي" فى بيان اليوم الأحد:" 3 يوليو يوما سيظل فى ذاكرة المصريين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .. وسيبقى كلمة السر الذى أوقف المخطط الشيطانى وأجهض حلم الأعداء باختطاف الدولة، وذلك بتحريرها بتوافق كل قوى مصر فى اجتماعها بالقيادة العامة للقوات المسلحة ".

وتابع: أنه اليوم الفاصل الذى إنحاز فيه الجيش المصرى لثورة شعبه العظيم ليؤكد الدنيا كلها أنه جيش الشعب، وأن عقيدته هى الدفاع عن مصر وأمنها القومى، والحفاظ على الدولة قوية مرفوعة الراية بمؤسساتها وأجهزة أمنها القومي، وسيبقى 3 يوليو مع 30 يونيو بجوار 23 يوليو 1952 .

وأضاف: 6 أكتوبر 1973 كان أهم المحطات والعلامات الحاسمة فى تاريخ المحروسة .. تحية للشعب المصري العظيم الذى أبهر الدنيا كلها بحيويته وقدراته على صنع التاريخ .. تحية لجيش مصر العظيم الذى تحدى الدول صاحبة المخطط الشيطانى وأزاح حكم الجماعة المتحالفة معهم وأكد للدنيا كلها أن مصر عصية على الكسر وأنها كانت وستظل من خلال إخلاص بنيها وتفانيهم، أم الدنيا وعاصمتها ".