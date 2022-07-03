شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على اتفاق التعليم العالى لتعزيز الشراكة المصرية الأمريكية بشأن المنح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022، بالموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021 /9 /29 .

ويساهم الاتفاق في استمرار تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي .

ويهدف التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بـين جمهورية مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية إلـى إتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكي كمساهمة إضـافية مـن الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية.