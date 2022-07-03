شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى للنواب: الأمن الغذائى على رأس أولويات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الأمن الغذائي، يأتى على رأس اهتمامات وزارة التعاون الدولي، فى ضوء رؤية الدولة.

وأضافت "المشاط" خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان،: ولذلك يتم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الأمن الغذائى مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، من بينها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية فى 63 قرية بمحافظات الصعيد، ومشروعات تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري، ومشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة فى البيئات الصحراوية، يتم تنفيذها مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

وتحدثت أيضا عن مشروعا تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 ملايين دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.