شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: 3 يوليو ذكرى انتصار للإرادة المصرية فى مواجهة خطر الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن ذكرى 3 يوليو تمثل الخلاص من جماعة إرهابية حاولت أن تحكم شعب مصر بالقوة ورغما عنه، موضحا أن ذكرى هذا اليوم، يمثل يوم انتصار للإرادة المصرية وتجليات هذا الشعب العظيم، والذى نهض واحتشد عندما شعر بوجود خطر يهدد أرضه وثقافته وحضارته وكل ما تراكم من حصاد حضارى عبر آلالاف السنين.

وقال الجندى إن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الاحتشاد والالتفاف حول رجل واحد أمام الجماعة الإرهابية ولفظوها من حكم مصر، وأثبتوا للعالم كله قوة وصلابة إرادة الشعب المصري العظيم الذي لم يجد حرجا في الخروج ضد أي ظلم أو محاولة لحكمه بالقوة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن من مميزات ثورة 30 يونيو أن الشارع المصرى لم يكتف فقط بلفظ الجماعة الإرهابية بل انتقل من الثورة إلي البناء والتعمير في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سعى لاستعادة دور مصر الحضاري وإنهاء العشوائيات وإحياء الريف المصري.