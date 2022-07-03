شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء عريبي نائبة التنسيقية: قانون "قادرون باختلاف" ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة دعاء عريبى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم مشروع القانون "قادرون باحتلاف"، إن ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات، والتوسع في اختصاصات الصندوق.

وأضافت "النائبة"، خلال كلمتها في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، أنه تم النص على دور الصندوق في تشجيعهم واقامة مشروعات وتوسيع قاعدة ممارسة الانشطة المختلفة والتكيف والإندماج في المجتمع ورعاية المتفوقين والموهوبين منهم وتوفير فرص عمل لهم، وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة."

وشددت نائبة التنسيقية، علي أن مشروع القانون المقدم منها، ترجمة وانعكاس واضح لإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة الهامة من المجتمع، وضرورة دعمهم بكل الطرق والسبل

ووجهت النائبة الشكر، لأعضاء لجنة التضامن بالمجلس علي تقريرها حول مشروع القانون وما دار في المناقشات حوله.