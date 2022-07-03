شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوافق على اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى لدعم بحوث العلوم والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

ويأتي الاتفاق من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري - الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.

ويهدف التعديل السادس لها إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكـي لمبلـغ منحـة المساعدة، وذلك من أجل الاستمرار فـي تنفيـذ الأنشـطة الرئيسـية للصندوق المصري – الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة فيما يلي:

• تبادل العلماء الشباب.

• المنح لبحوث التخطيط والتنمية.

. منح العلوم المتكاملة.