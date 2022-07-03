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"النواب" يوافق على اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى لدعم بحوث العلوم والتخطيط

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

 

ويأتي الاتفاق من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري - الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.

 

ويهدف التعديل السادس لها إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكـي لمبلـغ منحـة المساعدة، وذلك من أجل الاستمرار فـي تنفيـذ الأنشـطة الرئيسـية للصندوق المصري – الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة فيما يلي:

 

• تبادل العلماء الشباب.

 

• المنح لبحوث التخطيط والتنمية.

 

. منح العلوم المتكاملة.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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